Депутат селищної ради Житомирщини підозрюється у колабораціонізмі

На Житомирщині депутата селищної ради підозрюють у колабораціонізмі. Він закликав зустрічати окупантів і не чинити опору армії ворога.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

Будучи членом депутатської комісії з питань прав людини, правопорядку й законності, він сам порушив законодавство щодо національної безпеки України”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

У березні 2023-го підозрюваний закликав односельців підтримати дії і рішення країни-агресорки Росії. Так, у приміщенні селищної ради він стверджував, мовляв, так звана “військова спецоперація” Росії проводиться з метою наведення порядку в Україні”.

Зазначається, що депутат розповідав своїм виборцям, мовляв, коли “зайдуть росіяни, зустрічайте їх та не здійснюйте їм спротив”. З його слів, “скоро прийдуть “наші”, понаводять порядки, вас усіх звідси винесуть, тут буду я правити”.

Депутату селищної ради повідомили про підозру у колабораціонізмі. Триває досудове розслідування.