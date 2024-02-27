ДБР наклало арешт на головний офіс мережі лабораторій “Сінево”

Мережа лабораторій “Сінево Україна” заявила про “безпідставний і протизаконний арешт”, накладений Держбюро розслідувань (ДБР), на будівлю головного офісу і центральної лабораторії у Києві.

Про це йдеться у заяві “Сінево”, передає ЕП.

Компанія заявляє, що внаслідок арешту невдовзі буде змушена припинити діяльність в цій будівлі, “що призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій Сінево в Україні”.

“Мережа медичних лабораторій Сінево Україна, яка є частиною міжнародної групи Medicover з головним офісом у м. Стокгольм (Швеція), офіційно заявляє, що арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташовану за адресою м. Київ, пр-т Академіка Палладіна 46/2 (корп. 3), Личаківським районним судом м. Львова за клопотанням ДБР, є протиправним, незаконним, та може вважатися тиском на бізнес, який є найбільшою європейсько інвестицією в галузь охорони здоров’я України”, – йдеться у заяві.

У “Сінево” зазначили, що кримінальне провадження, у рамках якого ДБР було накладено арешт на будівлю, ведеться за фактом незаконного виведення з держвласності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.

“Зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення, ані до міжнародної групи Medicover, ані до будівлі, яка належить групі, та на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника – кіпрської компанії “Лінкмікс Холдінгс Лімітед”, придбала будівлю ще в 2010 році у фізичних осіб.

Тобто на момент придбання будівлі в 2010 році, вона знаходилася в приватній власності, а не належала державі, відповідно, будівля жодним чином не могла бути виведена з державної власності в 2016-2021 роках”, – заявляє “Сінево”.

“У період з 2013 по 2016 роки міжнародна група Medicover, на правах законного власника будівлі, провела реконструкцію будівлі з метою покращення її характеристик для ведення бізнесу з надання українцям якісних лабораторних послуг.

В ході реконструкції площа будівлі була збільшена більше ніж втричі. А за законодавством України, після такої реконструкції, будівля вважається новоствореним її власником об’єктом. Вищезазначене, в свою чергу, додатково доводить неправомірність накладеного ДБР арешту”, – йдеться у позиції мережі.

У “Сінево” також заявляють, що арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії і власника будівлі – кіпрської компанії “Лінкмікс Холдінгс Лімітед”, та без виклику представників компаній на відповідне судове засідання.

“Сінево Україна” стало відомо про арешт лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі, додали в компанії.

“Враховуючи викладене вище, компанія Сінево наполягає, що арешт, накладений ДБР на будівлю, яка жодним чином не пов’язана, і не може бути пов’язана, з обставинами, які розслідуються у відповідному кримінальному провадженні ДБР, будівлю, яка не може бути речовим доказом у такому кримінальному провадженні, є, з правової точки зору, незаконним.

А відповідне кримінальне провадження ДБР використане виключно як надуманий і необґрунтований привід для накладення арешту. Отже арешт, очевидно, є прямим проявом тиску на міжнародну групу Medicover та лабораторію Сінево Україна”, – йдеться у заяві.

У “Сінево” додали, що накладений на будівлю арешт передбачає, крім стандартних заборон відчуження майна, також заборону власнику будівлі використовувати таку будівлю будь-яким чином, у тому числі шляхом передачі будівлі (її частини) в оренду іншим особам. У компанії називають це “додатковим підтвердженням тиску з боку ДБР”.

“Це є не лише нестандартною для такого роду арештів забороною, але й дією, спрямованою на блокування роботи медичної лабораторії Сінево Україна, яка одноособово використовує будівлю в якості свого ключового центру для здійснення адміністративної роботи і надання послуг з медичної лабораторної діагностики”, – додали в компанії.

У своїй заяві “Сінево” закликала ДБР та органи влади “до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі, та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії”.

“У разі негайного не вирішення питання, лабораторія Сінево буде змушена припинити свою діяльність в будівлі, що призведе до повної зупинки роботи Сінево Україна”, – резюмували в компанії.

