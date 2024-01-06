Данія відклала на кілька місяців відправку винищувачів F-16 в Україну

Данія перенесла на другий квартал цього року відправлення перших шести винищувачів F-16 Україні, повідомляє газета Berlingske з посиланням на міністерство оборони. Раніше прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що перші F-16 вирушать до України напередодні Нового року.

За даними газети, шість українських пілотів уже здійснюють польоти на F-16 над данською авіабазою Скрідструп. Стверджується, що до участі у бойових діях вони будуть готові до початку весни.

Данія у серпні 2023 року пообіцяла відправити 19 американських винищувачів F-16 Україні. США схвалили передачу своїх літаків Києву Данії та Нідерландам. Ці дві країни також займаються навчанням українських пілотів. Крім них, винищувачі має намір надати Норвегія. Бельгія планує направити Україні F-16 до 2025 року.