Політика

“Цими днями російські втрати дійсно вражають” – Зеленський 

20 Жовтня 2023 17:59
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Президент Володимир Зеленський повідомляє, що останніми днями росіяни несуть особливо великі втрати на фронті, і це саме те, що потрібно Україні.

Зеленський під час візиту на Херсонщину і в Миколаїв, йдеться в його повідомленні у Facebook

“Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні”.

За словами президента, у п’ятницю він провів нараду з головкомом Валерієм Залужним, керівником Генштабу Сергієм Шапталою, керівником Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеко, а також командувачами ОСУВ “Одеса” та морської піхоти.

Обговорювали ситуацію в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині, де передусім увага приділялася Авдіївці. Обговорили також Купʼянський напрямок на Харківщині.

Крім того, Зеленський провів нараду в Миколаєві – з керівниками області, міста, військовими та правоохоронцями. Говорили щодо захисту регіону, інфраструктури, портів і коридорів у Чорному морі.

Також проаналізували соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води у місті, соціальна підтримка людей, економічна робота.

Обласний керівник СБУ виступив “з важливою доповіддю” щодо захисту Миколаєва й області від диверсійної активності Росії та колаборантів.

Окрему увагу під час зустрічей приділили захисту неба від російських бомб і ракет.

“Працюємо, щоб посилити ППО. Дякую всім у світі, хто допомагає!”


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