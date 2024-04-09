Суспільство

Цьогорічний березень став найтеплішим за всю історію спостережень

9 Квітня 2024 11:38
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погода
Ілюстративне фото / Getty Images

Березень 2024 року став найтеплішим за весь час спостережень. Його середня температура сягала +14,14 градуса за Цельсієм. 

Про це повідомляє служба моніторингу зміни клімату Євросоюзу.

Середня температура березня у 2024 році була на 0,73 градуса за Цельсієм вищою за середній показник 1991-2020 років для березня та на 0,10 градуса за Цельсієм вище попереднього максимуму, зафіксованого в той самий період 2016 року. 

Водночас минулий місяць виявився на 1,68 градуса за Цельсієм теплішим, аніж середня температура березня в доіндустріальний період 1850-1900 років.

Зазначається також, що цьогорічний березень став другим найтеплішим першим місяцем весни за всю історію спостережень на європейському континенті, з температурою лише на 0,02 градуса за Цельсієм нижче, ніж у березні 2014 року. Найтеплішим березень був для центральних та східних регіонів Європи.

За межами Європи температура була більшою за середню у східній частині Північної Америки, Гренландії, східній частині Росії, Центральній Америці, частинах Південної Америки, багатьох частинах Африки, південній Австралії та частині Антарктиди.

«(Погодне явище – ред.) Ель-Ніньо продовжувало слабшати у східній екваторіальній частині Тихого океану, але температура морського повітря в цілому залишалась на незвично високому рівні», – йдеться у звіті.


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