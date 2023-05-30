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CNN: Британці вчать ЗСУ робити потужні бомби, розміром з бляшанку

30 Травня 2023 21:03
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зброя

Про те, як британські експерти вчать українців робити потужні саморобні бомби, здатні зруйнувати будинок, повідомляють міжнародні видання CNN та Business Insider.

За даними CNN, ці бомби розміром з бляшанку можуть застосовуватись як проти російських солдатів, так і для руйнування приміщень, окупованих росіянами.

CNN цитує українського солдата: “Якщо у нас є пріоритетна ціль, звісно ми використовуємо це обладнання проти неї. … Ми використовуємо їх для вибухових пристроїв на землі, на полі бою або з неба для дронів”.

За даними американського видання, схожу вибухівку використовували у Бахмуті для обстрілу будівель, де перебували російські військові.

Крім навчань, як виробляти вибухівку, британські експерти постачають ЗСУ також важливими компонентами, як то перемикачі, мікрочипи та принтери 3D, повідомляє CNN і додає, що ці частини значно легше отримати від експортерів, ніж через країни НАТО.


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