Число загиблих внаслідок землетрусу в Марокко зросло до 820

Внаслідок нічного землетрусу в Марокко загинули щонайменше 820 людей, повідомляє The Guardian з посиланням на місцеве державне телебачення.

Не менше 672 людей поранено, з них 205 перебувають у тяжкому стані.

Землетрус стався о 23:11 п’ятниці за місцевим часом (1:11 суботи за Києвом). За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився на глибині 18,5 км. в Атлаських горах. Поштовхи відчувалися навіть у Португалії та Алжирі. Американські експерти оцінюють магнітуду землетрусу 6,8, Національний геофізичний центр Марокко – 7,2.

The Guardian повідомляє, що постраждало і стародавнє місто Марракеш. У старому місті будинки розташовані близько, тому площа завалів особливо велика. У кількох місцях тріснула середньовічна міська стіна. У деяких районах люди руками розбирають руїни у пошуках загиблих та постраждалих.

Нинішній землетрус є найсильнішим у Марокко з 1960 року, коли підземний поштовх магнітудою 5,8 забрав тисячі життів.

The Guardian наводить думки експертів, які нагадують, що землетруси досить рідкісні для Марокко, і це вплинуло на велику кількість жертв. Будівлі в стародавніх містах країни побудовані з каменю та цегли і не підготовлені для таких стихійних лих.