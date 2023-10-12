Чиновниця київської РДА вела Telegram-канал Азарова

Правоохоронці повідомили про підозру в держзраді колишньому прем’єр-міністрові України часів Януковича Миколі Азарову за створення пропагандистського Telegram-каналу. В адмініструванні цього каналу підозрюють двох його поплічниць, одна з яких досі є посадовицею київської РДА.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній прем’єр, перебуваючи на території рф, створив Telegram-канал, де розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові та безпеці України.

Правоохоронці встановили, що адміністрування Telegram-каналу за вказівкою Азарова здійснюють дві його помічниці. Одна з них — чинна держслужбовиця, яка наразі обіймає посаду начальниці організаційного відділу в одній зі столичних райдержадміністрацій. Інша — колишня співробітниця цієї ж РДА, яка виїхала на територію рф.

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Telegram-каналі, а також на його сторінці у соцмережах та російських ЗМІ. Також вони організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ, кажуть слідчі.

Жінки підтримували активні зв’язки з Азаровим та його оточенням і сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію української влади на міжнародній арені, додали правоохоронці. Підозрювані не припинили допомагати рф навіть після повномасштабного вторгнення.

Чинній посадовиці РДА повідомили про підозру особисто у Києві. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці — заочно, у зв’язку з їхнім перебуванням у рф. Наразі розв’язується питання про обрання посадовиці запобіжного заходу.

Жінкам інкримінують публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Експрем’єр-міністру також інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ). За це загрожує 15 років позбавлення волі чи навіть довічне ув’язнення.