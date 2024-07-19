Через що стався глобальний збій у роботі систем Microsoft

19 липня стався глобальний збій у роботі пристроїв на операційній системі Windows. Під час завантаження комп’ютерів користувачі бачать так званий синій екран смерті (Blue Screen of Death, BSoD), який з’являється при системних помилках. Проблеми було зафіксовано в багатьох країнах, зокрема США, Великій Британії, країнах ЄС, Індії, Новій Зеландії, Австралії.

Українські компанії також почали повідомляти про масштабні збої у роботі. Зокрема у роботі системи з обслуговування клієнтів “Нової пошти” стався технічний збій, у роботі додатка Sense Bank також спостерігаються труднощі, а абоненти мобільного оператора Vodafone зранку не могли здійснювати дзвінки.

У чому причина?

Причиною збою стало оновлення сторонньої програми Falcon Sensor компанії CrowdStrike, яка займається кібербезпекою. Представники сервісу підтвердили цю інформацію журналістам. Також вони зазначили, що компанія “відкотила” оновлення і зараз працює з клієнтами, які постраждали внаслідок збою. Глава CrowdStrike Джордж Курц наголосив, що подія не пов’язана з кібератакою або проблемами з безпекою.

Одночасно з’явилися повідомлення про збої в роботі сервісу Microsoft 365 і хмарної платформи Microsoft Azure. Цю інформацію підтверджують дані Downdetector. У компанії зазначають, що роботу систем вдалося частково відновити, однак у деяких користувачів все ще можуть виникати проблеми. Збій Azure також пов’язаний з оновленням CrowdStrike. Як причину проблем Microsoft 365 називають “зміну конфігурації” серверів Azure.

До яких наслідків призвів збій?

Унаслідок збою порушилася робота авіаперевізників, банків, теле- і радіомовних компаній, а також безлічі інших організацій по всьому світу. Точна кількість користувачів, яких торкнулися проблеми з програмним забезпеченням Microsoft, поки невідома.

Кілька великих американських авіакомпаній призупинили польоти. Деякі європейські та австралійські авіаперевізники попередили пасажирів про можливі затримки рейсів. У деяких аеропортах номери рейсів довелося писати маркерами на дошці.

Британський телеканал Sky News був змушений перервати мовлення. В Японії було закрито 30% ресторанів мережі швидкого харчування McDonald’s через проблеми в роботі касових апаратів.

Збій вплинув і на роботу інформаційних систем більш ніж десятка лікарень в Ізраїлі. У міністерстві охорони здоров’я країни наголосили, що ці проблеми не позначаться на роботі з пацієнтами.

На тлі повідомлень про проблеми з програмним забезпеченням акції CrowdStrike впали на 15%, а цінні папери Microsoft подешевшали на 2%.

Поки складно оцінити масштаби наслідків збою. Проблеми тривали кілька годин і досі повністю не усунені. Деякі ЗМІ вже називають цей збій найбільшим в історії.

Журналісти CNET зазначають, що востаннє збій такого масштабу стався в червні 2021 року. Він призвів до проблем у цілої низки інтернет-компаній і сервісів, включно з Amazon, Reddit, Spotify, eBay, Twitter, Twitch і Pinterest. Причиною збою стали порушення в інфраструктурі хмарної платформи оптимізації трафіку Fastly. Тоді проблеми спостерігалися близько 45 хвилин.

Видання Data Center Knowledge пише, що за останні 10 років сталося 14 великих збоїв у роботі хмарної платформи Microsoft Azure, що тривали по кілька годин. Деякі з них сталися через зовнішні причини, наприклад погані погодні умови.

Як захистити комп’ютер від подібних ситуацій?

Повністю захиститися, на жаль, не вийде. У деяких випадках може допомогти використання комп’ютерів з іншими операційними системами. У заяві глави CrowdStrike йдеться, що збій не торкнувся користувачів macOS і Linux. Використання дублюючих систем на альтернативних ОС дасть змогу компаніям щонайменше підстрахуватися в разі виникнення подібних ситуацій.

Також запобігти проблемам можна за допомогою вимкнення автоматичних оновлень. Це дасть змогу уникнути проблем із нестабільними релізами або непередбаченими конфліктами між системами. Але в будь-якому разі їх потрібно встановлювати вручну, переконавшись у надійності ПЗ.