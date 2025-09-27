Трамп закликав Microsoft звільнити топ-менеджерку. В чому справа?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Microsoft має негайно звільнити очільницю глобальних справ компанії Лізу Монако — колишню заступницю генпрокурора в адміністрації Джо Байдена та ексрадницю з безпеки в команді Барака Обами, яка в липні очолила у компанії напрям взаємодії з урядами. Він назвав Монако «загрозою національній безпеці» на тлі великих держконтрактів Microsoft, передає Reuters.

Трамп написав у Truth Social, що, на його думку, Microsoft має «негайно припинити» співпрацю з Монако. Її допуски до держтаємниці було відкликано в лютому, а у п’ятницю, за словами Трампа, уряд США заборонив їй доступ до всіх федеральних об’єктів через «багато численні неправомірні дії». Раніше Монако координувала відповідь Мін’юсту на події 6 січня 2021 року в Капітолії.

Заява президента пролунала наступного дня після висунення обвинувачень колишньому директору ФБР Джеймсу Комі у наданні неправдивих свідчень і перешкоджанні роботі Конгресу. Трамп також сказав, що очікує «інших» обвинувачень проти своїх опонентів. Від початку другої каденції він використовує повноваження для тиску на небажані юридичні фірми та університети, звільняє прокурорів, які розслідували його справи, і публічно домагався переслідування Джона Болтона, генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс і сенатора-демократа Адама Шиффа.

Реклама

Реклама

Адміністрація Трампа активно втручається й у корпоративний сектор: вимагала відставки гендиректора Intel (згодом Білий дім похвалив керівника та погодив участь держави в капіталі компанії), а телеканал ABC тимчасово відсторонив шоу Джиммі Кіммела під тиском Білого дому. На тлі політики Трампа технокомпанії, зокрема Microsoft, намагаються налагоджувати відносини з адміністрацією: виконавчий директор Сатья Наделла нещодавно відвідав вечерю в Білому домі. Республіканці тривалий час звинувачують технологічну індустрію в упередженості проти консерваторів.