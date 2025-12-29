В Одесі працівники ТЦК побили звільненого з полону військового

Поліція Одеси встановила особи військовослужбовців РТЦК та СП, які побили військового, звільненого з полону. Зловмисникам загрожує штраф або виправні роботи.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Напад на військового стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси. Про злочин правоохоронцям повідомив сам постраждалий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб в однострої, які завдали йому тілесних ушкоджень.

Реклама

Реклама

Поліцейські встановили, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів.

“Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень”, – розповіли в поліції.

Одному за зловмисників повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому – за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.