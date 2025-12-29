Викрито міжнародну мережу з відмивання коштів на понад 1,6 млн євро

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі Нацполіції України спільно з правоохоронними органами Латвії викрили міжнародну організовану злочинну мережу, причетну до кіберзлочинів і легалізації коштів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, учасники угруповання застосовували шахрайську схему refund fraud – незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах. У результаті таких дій іноземній платіжній установі було завдано збитків на суму понад 1,6 млн євро.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили близько 300 залучених осіб, з яких 213 є громадянами Латвії / Фото Офіс Генпрокурора

Для приховування походження коштів зловмисники використовували складні фінансові транзакції, криптовалютні платформи, а також мережу так званих «дропів» – осіб, які за грошову винагороду надавали свої банківські рахунки для проведення операцій.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили близько 300 залучених осіб, з яких 213 є громадянами Латвії. Переважна більшість із них віком від 18 до 20 років. За попередніми даними, вербування відбувалося через соціальні мережі.

Під час спільної операції українських правоохоронців та Державної поліції Латвії проведено обшуки, вилучено техніку і засоби зв’язку, що містять дані про фінансові схеми та спілкування у зашифрованих месенджерах. У Латвії затримано осіб, які, ймовірно, причетні до діяльності злочинної мережі.

В Офісі Генпрокурора закликають громадян не передавати стороннім особам банківські картки та реквізити, уникати пропозицій «легкого заробітку» і повідомляти правоохоронців про спроби вербування до подібних схем.