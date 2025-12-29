В Укренерго викрили схему розкрадання 168 млн гривень: у справі троє підозрюваних

Правоохоронці викрили схему заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати. Внаслідок таких дій ПрАТ “НЕК “Укренерго” завдано шкоди на 168 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електричної енергії з підконтрольним постачальником, при цьому фактично не маючи наміру оплачувати спожиті обсяги.

“Водночас електропостачальник не закуповував електричну енергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за небаланси не здійснювалися”, – розповіли в Офісі генпрокурора.

Посадовець ПрАТ “НЕК “Укренерго”, обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, за даними слідства, умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування.

У результаті було безпідставно відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн гривень.

Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ “НЕК “Укренерго” (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відповідальній посадовій особі ПрАТ “НЕК “Укренерго” інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України). За даними слідства, посадовець умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до електропостачальника.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено чорнові записи та документи, що мають доказове значення.