OpenAI планує скоротити частку доходів, що ділить із Microsoft – Reuters

OpenAI очікує, що до кінця десятиліття ділитиметься приблизно 8% свого доходу з комерційними партнерами, зокрема Microsoft, порівняно з нинішніми 20%. Про це повідомило видання The Information, передає Reuters.

За даними видання, різниця між цими показниками може означати понад 50 мільярдів доларів додаткових доходів, які залишаться у OpenAI. Не уточнюється, чи йдеться про накопичувану суму, чи про річний показник. У компанії та в Microsoft поки не прокоментували інформацію.

The Information також повідомляє, що OpenAI та Microsoft ведуть переговори про вартість оренди серверів, які компанія використовує у Microsoft.

Днем раніше OpenAI та Microsoft оголосили про підписання необов’язкової угоди щодо нових умов партнерства, які дозволять OpenAI перетворитися на комерційну компанію. Згідно з нинішніми домовленостями, неприбуткова структура OpenAI має отримати понад 100 мільярдів доларів – близько 20% від оцінки компанії у 500 мільярдів доларів, яку вона наразі шукає на приватних ринках.