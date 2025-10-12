Користувачам Windows 10 радять підготуватися до припинення підтримки Microsoft: дедлайн – 14 жовтня

Незабаром для багатьох власників комп’ютерів на Windows відбудуться суттєві зміни. Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 10, тож після вівторка, 14 жовтня, ці комп’ютери можуть опинитися під загрозою, пише BBC. Це пов’язано з тим, що припиняться оновлення безпеки, а отже пристрої стануть більш уразливими до атак. Microsoft закликає користувачів безкоштовно оновитися до Windows 11 — утім, не всі комп’ютери зможуть це зробити. «Кінець підтримки Windows 10 обіцяє стати катастрофою і для споживачів, і для довкілля», — заявив Нейтан Проктор, старший директор американської споживчої організації PIRG.

Що це означає для вас?

Хто постраждає?

Windows — найпопулярніша у світі комп’ютерна операційна система; за даними Microsoft, нею користуються понад 1,4 млрд пристроїв у всьому світі. Станом на липень 2025 року близько 43% із них працювали на Windows 10, за даними Statcounter. У Великій Британії, за оцінкою споживчого гіда Which?, Windows 10 можуть досі використовувати 21 млн людей. У вересні видання провело опитування, за результатами якого приблизно чверть користувачів планували продовжити користуватися системою навіть після завершення офіційної підтримки Microsoft. Близько один із семи респондентів повідомив, що планує придбати новий комп’ютер. Інші споживчі організації також розкритикували завершення підтримки Windows 10, вказуючи, що це призведе до зайвих витрат і зростання обсягів електронних відходів. «Людям набрид світ короткоживучих пристроїв, які ми не можемо полагодити, які втрачають підтримку програмного забезпечення або інакше опиняються на смітнику», — сказав пан Проктор, який у США виступає за право на ремонт. Він додав: «Ми заслуговуємо на довговічні технології».

Що мені робити?

По суті, Microsoft пропонує домашнім користувачам два варіанти: оновитися до Windows 11 або оформити розширені оновлення безпеки (на 12 місяців). Зробити це можна в розділі «Конфіденційність і безпека» у налаштуваннях. Власники ПК, сумісних із Windows 11, можуть оновитися безкоштовно. Однак, за словами пана Проктора, багатьом «доведеться купувати нові пристрої — попри те, що їхні нинішні комп’ютери цілком справні». Якщо ви не хочете оновлюватися відразу або ваш пристрій занадто старий для Windows 11, можна зареєструватися в програмі, яка продовжить надавати найважливіші оновлення безпеки до жовтня 2026 року. Це називається Extended Security Updates (ESU) — але програма не передбачає технічної підтримки чи інших оновлень ПЗ. Користувачі, які проживають у Європейській економічній зоні, отримають ESU безкоштовно після реєстрації. Іншим, щоб отримати його безкоштовно, потрібно оновити Windows 10 до останньої версії, мати обліковий запис Microsoft і створити резервну копію налаштувань ПК. Інакше доведеться сплатити $30 (22 фунти стерлінгів) або використати 1000 балів Microsoft Rewards для доступу до ESU. Для комерційних організацій із Windows 10 вартість становитиме $61 за пристрій. Точна сума залежить від країни проживання.

Що змінюється?

Від часу релізу у 2015 році Microsoft підтримувала Windows 10 частими оновленнями програмного забезпечення — вони додавали або вдосконалювали функції, а також латали діри безпеки й помилки. Компанія рекомендує користувачам безкоштовно переходити на Windows 11 — але деякі старі пристрої не зможуть запускати нову ОС. Також стає складніше користуватися Windows 11 без облікового запису Microsoft — і один із способів продовжити «життя» вашої машини на Windows 10 також потребує облікового запису Microsoft. Деякі користувачі віддають перевагу роботі без входу в акаунт із міркувань приватності.

У чому ризик?

Microsoft припинить надсилати критичні оновлення безпеки та виправлення для ПК з Windows 10. Це може зробити пристрій більш уразливим до загроз — зокрема вірусів і шкідливого ПЗ — адже ви більше не отримуватимете найсвіжіший захист від атак. Останніми місяцями було зафіксовано низку гучних кібератак — на компанії від роздрібної торгівлі до автовиробників і навіть мережу дитсадків. Компаніям також може бути «складно підтримувати відповідність регуляторним вимогам при використанні непідтримуваного програмного забезпечення», написав у блозі директор із маркетингу для споживачів Microsoft Юсуф Мехді. Ви також можете помітити, що інше програмне забезпечення втрачатиме деякі функції, оскільки розробники перестануть випускати найновіші можливості для старих операційних систем.