Microsoft повідомила про пошкодження підводних кабелів у Червоному морі

Компанія Microsoft заявила у суботу, що користувачі її хмарного сервісу Azure можуть відчувати підвищену затримку у роботі через кілька пошкоджень підводних оптоволоконних кабелів у районі Червоного моря.

У оновленому статусному повідомленні для системи Azure Microsoft зазначила, що користувачі можуть стикатися з перебоями на маршрутах трафіку через Близький Схід, пише Reuters.

«Ми очікуємо підвищеної затримки на частині трафіку, який раніше проходив через Близький Схід. Трафік, що не проходить через цей регіон, не зачіпається. Ми продовжимо надавати щоденні оновлення або раніше, якщо ситуація зміниться», — йдеться у повідомленні компанії.

Через перебої Azure, другий за розміром хмарний провайдер світу після AWS компанії Amazon, перенаправив трафік через альтернативні мережеві маршрути, і наразі трафік не переривається.