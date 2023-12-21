Суспільство

Через падіння уламків дрона було пошкоджено складську будівлю агропідприємства на Миколаївщині

21 Грудня 2023 08:28
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миколаїв, дрони

Уламками збитого ворожого в Миколаївському районі було пошкоджено складську будівлю агропідприємства, виникла пожежа.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Телеграмі.

“Під час чергової нічної дронової атаки ворог спрямував в нашій зоні відповідальності ударні безпілотники типу «Shahed-131/136» зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму. Бойова робота тривала понад 7 годин. Дрони прямували двома хвилями”, – зазначається у повідомленні.

При цьому наголошується, що Силами протиповітряної оборони знищено 19 дронів-камікадзе:

  • 13 на Миколаївщині,
  • 3 на Херсонщині,
  • 2 на Вінниччині,
  • 1 на Дніпропетровщині.

Влучань не допущено. Однак, додають у Силах оборони півдня, уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства.

Наразі виниклу пожежу рятувальники ліквідували. Люди не постраждали.


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