У зв’язку з браком власного персоналу через війну та мобілізацію РФ набирає лікарів з низькою кваліфікацією із країн Африки.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

Як зазначається, російська медична система продовжує деградувати.

3 квітня голова Державної думи РФ заявив про нестачу 30 тисяч лікарів, причому в районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. Це більше, ніж 26,5 тисячі у листопаді 2023 року.

Згідно з даними британської розвідки, теперішній брак медпрацівників пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, інші залишили територію РФ. Після мобілізації у вересні 2022 року лікарів прямо попередили не залишати країну. Втім, до 2% російських лікарів та медичних працівників залишили РФ, щоб уникнути призову.

Станом на січень 2024 року, протягом попередніх 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500, виною тому є довгий робочий день та низька заробітна плата.

За даними Центру аналізу європейської політики, щоб вирішити цю проблему, РФ набирає співробітників з африканських країн з обмеженим підтвердженням відповідної кваліфікації.

«Основні ресурси та фінансові зобов’язання щодо підтримки війни РФ в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, що обслуговують російське населення. Число медичних працівників у РФ продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики», – йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.