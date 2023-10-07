Чехію залишило 200 тисяч українських біженців

Незважаючи на воєнні дії в Україні, понад 200 000 українських біженців вже покинули Чехію. Це випливає із поточних даних, наданих віце-прем’єром та міністром внутрішніх справ Вітом Ракушаном, передає Радіо Прага. Він уточнив, що всього з початку конфлікту і до 1 жовтня цього року за тимчасовим захистом у Чехії звернулось 561 605 українських біженців.

«Також станом на 1 жовтня до нас фізично звернулися за так званим тимчасовим захистом 358 740 осіб. Таким чином, понад 200 тисяч біженців уже покинули Чехію. Ці люди або поїхали до іншої держави-члену, або повернулися в Україну», – повідомив Віт Ракушан. Водночас він відреагував на твердження деяких політиків та частини громадськості про те, що влада Чехії не знає, скільки і яких людей з України перебуває на території Чехії. За словами Ракушана, ті, хто не з’явився особисто до Департаменту надання притулку та міграційної політики до кінця вересня, втратять статус тимчасового захисту від Чехії. Порівняно з онлайн-реєстрацією біженців для продовження тимчасового захисту, який проходив до кінця березня, реально з’явилося приблизно на 14,5 тисячі людей менше.