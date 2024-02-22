Бундестаг підтримав проєкт резолюції з вимогою надати Україні ракети Taurus

Німецькі депутати більшістю голосів підтримали проєкт резолюції з вимогою надати Україні далекобійні ракети.

Про це повідомив голова постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв на своїй сторінці у Facebook, передає Суспільне.

“Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання “точкових ударів глибоко в тилу російського агресора”. Тобто Taurus”, — зазначив політик.

Чернєв пояснив, що відповідний документ є коаліційним, “на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше”.

Голова постійної делегації ВР у Парламентської асамблеї НАТО вказав, що тепер рішення за канцлером Німеччини Олафом Шольцом.