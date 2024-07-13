Політика

Буданов розповів про наступ армії Росії з півночі
13 Липня 2024 14:19
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Кирило Буданов / Фото NV

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню NV.

Ба більше, за словами Буданова, наступ з півночі вже триває, однак він не уточнив де саме – на Сумщині чи Чернігівщині, щоб не провокувати паніку.

“Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу – а може, не буде?” – зазначив очільник ГУР.

Буданов додав, що проблеми є, і вони загострюються. Очільник розвідки переконаний, що катастрофи не буде, але ігнорувати їх не вийде.

“Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль”, – резюмував Кирило Буданов.


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