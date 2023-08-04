Британська розвідка заявила, що Росія готова завдавати ударів поблизу кордонів Альянсу

Росія завдала ударів по українському порту на Дунаї неподалік від кордону з Румунією, ймовірно, демонструючи готовність йти на ризик організовувати атаки поруч із територією Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

“За останні два тижні Росія завдала кількох хвиль ударів по українських портах на Дунаї, використовуючи безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Ймовірно, це — спроби змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти”, — йдеться у повідомленні.

Як зауважують в міністерстві, БПЛА вражали цілі на відстані 200 метрів від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія “розвинула свій апетит до ризику” для завдання ударів поблизу території НАТО. При цьому аналітики британського Міноборони вважають, що РФ розцінює ударні дрони як більш придатну зброю для завдання таких ударів.

“Існує реалістична ймовірність того, що Росія використовує БПЛА для завдання удару по цьому району, вважаючи, що вони з меншою ймовірністю ризикують ескалацією, ніж крилаті ракети. Росія, швидше за все, вважає їх прийнятно точними, і вони мають набагато менші боєголовки, ніж крилаті ракети”, — зазначається в дописі.