Політика

Британія закликає тиснути на МОК щоб не допустити на олімпіаду спортсменів з Росії та Білорусі

11 Березня 2023 18:22
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британія, олімпіада

Британський уряд написав спонсорам Олімпійських ігор із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет щодо його пропозиції дозволити росіянам і білорусам брати участь у змаганнях наступного року на Паризьких іграх, повідомили в суботу британські ЗМІ.

МОК зіткнувся зі зростаючою негативною реакцією після того, як у січні визначив шлях для учасників з Росії та її союзника Білорусі, щоб заробити олімпійські місця через азіатську кваліфікацію та змагатися як нейтральні спортсмени в Парижі, пише Reuters.

Міністр культури Великої Британії Люсі Фрейзер направила листа керівникам 13 найбільших спонсорів Олімпіади, включаючи Coca-Cola, Samsung і Visa, у якому виклала занепокоєння уряду.

«Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми сповнені рішучості, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях», — написав Фрейзер.

Україна пригрозила бойкотувати Ігри в Парижі, якщо там змагатимуться російські та білоруські спортсмени.


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