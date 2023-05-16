Британія та Нідерланди домовилися про створення коаліції із закупівлі винищувачів для України

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак на зустрічі з главою уряду Нідерландів Марком Рютте у рамках саміту Ради Європи в Ісландії домовився про роботу над створенням міжнародної коаліції із закупівлі винищувачів для України, повідомляє ВВС.

“Прем’єр-міністр [Британії] та прем’єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання [пілотів] до закупівлі винищувачів F-16”, – йдеться в заяві Даунінг-стріт.

“Прем’єр-міністр підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України – у НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги у забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади”, – додали у канцелярії британського прем’єра.

У рамках саміту Сунак також зустрівся із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

“Прем’єр-міністр поінформував Урсулу фон дер Ляйєн про візит президента Зеленського до Великобританії. Лідери погодилися з необхідністю продовжувати надавати підтримку Україні в цей поворотний момент, у тому числі через санкції проти Росії. Вони домовилися, що саміт G7 в Японії цього тижня стане моментом демонстрації єдності та міжнародної підтримки України”, – сказав представник Даунінг-стріт.

Саміт “Великої сімки” пройде 19-21 травня у Хіросімі.