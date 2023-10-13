Політика

Британія розгляне використання активів РФ для військової допомоги Україні

13 Жовтня 2023 16:29
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британія, допомога

Влада Великої Британії хоче розглянути можливість використання російських активів для фінансування оборони України.

Про це заявив канцлер казначейства Британії Джеремі Хант, повідомляє The Guardian.

За його словами, уряд Британії вже звернувся до Банку Англії (британський центробанк) з проханням проаналізувати можливість такого використання активів РФ.

Він також розповів про вчорашню зустріч міністрів фінансів країн “Великої сімки”.

“Ми обговорювали, чи можна використовувати суверенні активи Росії для фінансування оборони України. Все, що завгодно, аби Путін (російський диктатор Володимир Путін) зрозумів, що врешті-решт він не зможе дозволити собі таку агресію”, – зазначив канцлер казначейства.

Хант додав, що G7 попросила центральні банки країн-членів розглянути можливі варіанти конфіскації російських активів.


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