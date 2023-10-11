Політика

Британія планує надати новий пакет допомоги Україні

11 Жовтня 2023 07:30
читать на русском →
британія, допомога, україна

Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс сьогодні, 11 жовтня, оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерство оборони Сполученого Королівства.

Цей пакет допомоги включає засоби для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об’єктів української інфраструктури.

“Під час мого нещодавнього візиту до Києва я запевнив президента Зеленського у тому, що Британія незмінно підтримує Україну та її найнагальніші потреб. Сьогодні я з гордістю оголошую, що Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, уклавши нові контракти на постачання Україні найважливіших систем ППО”, — йдеться у заяві.

Допомога Україні буде надано коштом Міжнародного фонду для України (IFU), який Британія запустила спільно з Данією у 2022 році. Очікується, що Шаппс зробить заяву на засіданні контактної групи по Україні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Жовтня 2023 20:00

Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на €1 млрд
10 Жовтня 2023 20:19

На Авдіївському напрямку противник активізував наступальні дії, – Генштаб
10 Жовтня 2023 19:41

Росія не змогла повернутися до Ради ООН з прав людини
10 Жовтня 2023 19:07

Окупанти завдають масованих ударів по Авдіївці, тривають важкі бої
10 Жовтня 2023 17:42

Президент призначив нового очільника Полтавської ОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки