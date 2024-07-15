Суспільство

Брянську область РФ атакували дрони: заявляють про збиття 16 БПЛА
15 Липня 2024 07:57
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дрони, рф
Дрон / Facebook

Влада Брянську заявила про масовану атаку українських дронів і збиття 16 БпЛА.

Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз у telegram.

Кілька разів у ніч проти 15 липня Богомаз повідомляв нібито про збиття українських БпЛА.

Зокрема, близько 2 години ночі він повідомив про нібито 6 збитих дронів над територією Севського, Погарського і Брасівського районів.

Близько 3 ночі він заявив про збиття трьох безпілотників над Злинківським районом і одного – над Трубчевським районом.

Вранці Богомаз повідомив, що нібито ще 5 БпЛА були збиті над Севським районом.

Традиційно губернатор повторив, що “постраждалих і руйнувань немає”.


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