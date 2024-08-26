Боррель знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по РФ

Зняття обмежень на використання переданої Україні зброї дозволило б захистити мирних українців.

Про це у соцмережі Х написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні”, – написав він.

За словами голови дипломатії ЄС, це питання він обговорить на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та главами МЗС країн-членів блоку у четвер, 29 серпня.