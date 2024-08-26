Політика

Боррель знову закликав зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по РФ
26 Серпня 2024 19:57
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Євросоюз, зброя
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель / Фото: AP

Зняття обмежень на використання переданої Україні зброї дозволило б захистити мирних українців.

Про це у соцмережі Х написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

“Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні”, – написав він.

За словами голови дипломатії ЄС, це питання він обговорить на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та главами МЗС країн-членів блоку у четвер, 29 серпня.


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