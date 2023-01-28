Бойовики, які штурмували Донеччину та Запоріжжя отримали по 15 років за ґратами

За матеріалами СБУ до 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста на Донеччині та Запоріжжі.

У ході слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань.

Там вони увійшли до складу бойових підрозділів Південного військового округу країни-агресора і брали активну участь у штурмі населених пунктів на сході та півдні України. Зловмисники потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ в минулому році.

Суд призначив бойовикам покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення.

Серед засуджених – чоловік, який ще у 2015 році приїхав у тимчасово окупований Донецьк і приєднався до терористичного угруповання «восток». Після 24 лютого він воював проти Сил оборони в районі селища Піски, де і потрапив у полон.

Наступний злочинець – командир гранатометного підрозділу підконтрольної окупантам «народной милиции днр», який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

Ще один бойовик перебував у складі «100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса» РФ. У лавах окупантів займався ремонтом та обслуговуванням ворожої військової техніки.