Кримінал

Бойовики, які штурмували Донеччину та Запоріжжя отримали по 15 років за ґратами

28 Січня 2023 15:17
27
сбу

За матеріалами СБУ до 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста на Донеччині та Запоріжжі.

У ході слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань.

Там вони увійшли до складу бойових підрозділів Південного військового округу країни-агресора і брали активну участь у штурмі населених пунктів на сході та півдні України. Зловмисники потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ в минулому році.

Суд призначив бойовикам покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення.

Серед засуджених – чоловік, який ще у 2015 році приїхав у тимчасово окупований Донецьк і приєднався до терористичного угруповання «восток». Після 24 лютого він воював проти Сил оборони в районі селища Піски, де і потрапив у полон.

Наступний злочинець – командир гранатометного підрозділу підконтрольної окупантам «народной милиции днр», який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

Ще один бойовик перебував у складі «100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса» РФ. У лавах окупантів займався ремонтом та обслуговуванням ворожої військової техніки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Січня 2023 09:35
209

В ISW повідомили імовірні напрями нового наступу росіян
28 Січня 2023 14:39
90

Ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути у війні “абсолютної перемоги”, – RAND
28 Січня 2023 14:18
20

Італія і Франція закуплять 700 ракет для ЗРК SAMP/T, який готують Україні, – ЗМІ
28 Січня 2023 13:14
97

Угорці жертвують мільйони для українців, щоб “відмитись від сорому” за Орбана
28 Січня 2023 12:15
46

Змушують замовкнути критиків: в РФ намагаються відродити цензуру, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
усі думки