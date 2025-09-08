Bloomberg: ЄС розглядає нові санкції проти російських банків і торгівлі нафтою

Європейський Союз розглядає можливість запровадження нових санкцій проти п’яти російських банків і енергетичних компаній у рамках чергового пакета заходів, щоб змусити російського диктатора Путіна припинити війну проти України.

Про це пише Bloomberg.

Пакет також може передбачати обмеження щодо російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також додаткові обмеження на торгівлю нафтою країни.

ЄС розглядає посилення санкцій проти великих російських нафтових компаній і запровадження заборони на експорт додаткових товарів і хімікатів, які використовує російська військова промисловість, а також торгівельні обмеження для іноземних компаній, що постачають ці товари.

Цей пакет, який стане вже 19-м із моменту повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році, може також передбачати санкції проти російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також подальші обмеження на торгівлю нафтою, повідомили обізнані джерела.

За інформацією Bloomberg, блок розраховує скоординувати частину останніх заходів зі США. Делегація чиновників ЄС цього тижня вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з американськими колегами та обговорити можливості спільних дій.

“Ми готові посилювати тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші партнери в Європі робили те саме”, — сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він додав, що США та Європа обговорюють нові санкції та вторинні тарифи проти Росії, сподіваючись, що економічний “колапс” змусить Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Президент США Дональд Трамп досі утримувався від запровадження прямих санкцій проти Росії, попри кілька самостійно встановлених дедлайнів і небажання Путіна вести переговори про припинення війни. Водночас Трамп удвічі підвищив тарифи на Індію — до 50% — через її продовження закупівель російської нафти.

Москва вже перебуває під жорсткими санкціями як з боку США, так і з боку Європи, однак їй вдається обходити їхні наслідки, зокрема завдяки постачанню заборонених товарів із Китаю та інших третіх країн, а також завдяки продажу нафти й газу Індії та іншим країнам.

Крім додаткових тарифів для покупців російської нафти, США розглядають санкції проти тіньового флоту російських нафтових танкерів і компаній “Роснефть” та “Лукойл” як одну з потенційних опцій.

Останній пакет обмежень ЄС передбачатиме посилення санкцій проти російських тіньових суден, нафтових трейдерів у третіх країнах і може запровадити заборону на повторне страхування зазначених танкерів, кажуть джерела.

ЄС також розглядає посилення санкцій проти великих російських нафтових компаній, скасувавши чинні винятки, якими зараз користується, зокрема, “Роснефть”. Також обговорюється заборона на експорт додаткових товарів і хімікатів, які використовує російська військова промисловість, а також торгівельні обмеження для іноземних компаній, включно з китайськими, які постачають ці товари.

Пекін особливо став ключовим постачальником для російської армії, зокрема допомагаючи Москві нарощувати виробництво дронів, якими атакують українські міста.

Окремо ЄС розглядає можливість уперше застосувати свій “інструмент протидії обходу санкцій” проти Казахстану, повідомили джерела. Це означатиме заборону для країни на імпорт певних машин, які, за даними торгівлі ЄС, і надалі у великих обсягах переправляються до Росії та використовуються у виробництві зброї.

Водночас джерела застерігають, що застосування цього інструмента потребує ґрунтовних доказів і, як усі санкції ЄС, вимагає підтримки держав-членів. Запропонований пакет може зазнати змін у процесі обговорень зі столицями країн ЄС найближчими днями й тижні.

Серед інших можливих заходів — обмеження на видачу віз, на порти, які приймають санкціоновані тіньові судна, а також санкції проти послуг, таких як штучний інтелект, які мають військове застосування.

Послів ЄС проінформували про запропонований пакет на вихідних, і очікується, що найближчими днями він буде офіційно представлений.