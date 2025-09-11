Bloomberg: Маска ненадовго посунули з вершини світового рейтингу багатіїв

Американський бізнесмен Ларрі Еллісон ненадовго обійшов Ілона Маска та став найбагатшою людиною у світі після стрибка акцій Oracle Corp., що додало рекордну суму до його статків.

Про це пише Bloomberg.

Статки Ларрі Еллісона зросли на $89 мільярдів після публікації квартальних результатів Oracle, які перевищили прогнози аналітиків. Це підняло його капітал до $383,2 мільярда, за даними індексу мільярдерів Bloomberg. Такий стрибок став найбільшим одноденним зростанням в історії й дозволив Еллісону випередити Ілона Маска на більшу частину дня. Однак гендиректор Tesla Inc. знову вийшов на перше місце з відривом у $1 мільярд.

Маск, якому зараз 54 роки, вперше став найбагатшою людиною світу у 2021 році, але згодом поступився Джеффу Безосу з Amazon.com Inc. та Бернару Арно з LVMH. Він повернув титул минулого року й утримував його понад 300 днів. Натомість Еллісон, 81-річний співзасновник Oracle, сьогодні очолює раду директорів і є технічним директором компанії, а основна частина його капіталу пов’язана саме з цим бізнесом.

Акції Oracle з початку року вже додали 45%, а у середу підскочили ще на 36% завдяки зростанню замовлень і сильному прогнозу для хмарного бізнесу. Це найбільший денний стрибок із 1992 року, який також збільшив статки CEO компанії Сафи Кац на $97 мільйонів. Водночас акції Tesla впали на 14% від початку року. Попри це, раніше рада директорів компанії схвалила для Маска великий пакет виплат, який у разі виконання низки амбітних цілей може зробити його першим трильйонером світу.