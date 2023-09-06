Блінкен вшанував пам’ять полеглих українських захисників

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув із візитом до Києва, вшанував пам’ять полеглих українських героїв на Берковецькому кладовищі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Я вітав Ентоні Блінкена в Україні. Держсекретар став першим колегою, який розпочав свій день у Києві із вшанування пам’яті наших полеглих героїв на Берковецькому кладовищі. Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу і право на життя”, – написав Кулеба в соцмережі Х.
I welcomed @SecBlinken in Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023
The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.
This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5