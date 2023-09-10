Блінкен: Поки що немає ознак зацікавленості Путіна у значній дипломатії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв’ю телеканалу ABC, що “Путін уже програв те, чого намагався досягти”.

«Він намагався стерти Україну з карти, покласти край її незалежності та підпорядкувати її Росії», – сказав він.

Блінкен також зазначив, що поки що немає ознак зацікавленості Путіна у значній дипломатії.

«Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вона має закінчитися на справедливих та довгострокових умовах, які б відображали суверенітет та територіальну цілісність України», – сказав він.

Держсекретар США також наголосив, що США «не заохочували та не дозволяли» використання американської зброї за межами України. Однак він одразу додав, що практично щодня росіяни нападають по всій території України.

«Лише за ті 48 годин, що я там перебував, ще більше ракет було випущено по цивільних об’єктах, у тому числі по Києву. Поки я був там, була жахлива атака на ринок (у Костянтинівці), куди люди просто прийшли купити їжу. Це були цивільні особи, загинуло 17 людей. Це – повсякденне життя українців. Це те, з чим вони стикаються щодня. Ми працюємо над тим, щоб повернути те, що було відібрано. Наша роль, роль десятків інших країн у всьому світі, які їх підтримують, полягає в тому, щоб допомогти їм у цьому», – пояснив Блінкен.

Ентоні Блінкен, перший високопосадовець США, який відвідав Київ з моменту початку контрнаступу на початку червня, оголосив про новий пакет допомоги США на суму понад 1 мільярд доларів, включаючи підтримку систем протиповітряної оборони України.