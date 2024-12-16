Політика

Блінкен і Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні
16 Грудня 2024 09:28
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блінкен, україна
Ентоні Блінкен / ОП

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, під час якої обговорили збільшення військової підтримки України.

Про це пише Пресреліз Державного департаменту США

Сторони підкреслили важливість посилення військової допомоги Україні на тлі зростання напруги через дії Росії. Зокрема, йшлося про ескалаційні кроки Москви, включаючи звернення до КНДР щодо постачання солдатів для продовження війни.

“Вони обговорили необхідність збільшення допомоги у сфері безпеки, враховуючи дії Росії, яка звернулася до Північної Кореї з проханням про військову підтримку для ведення агресивної війни,” — зазначено в повідомленні.

Крім того, дипломати торкнулися ситуації в Сирії, зокрема умов політичного перехідного процесу та формування нового уряду. Блінкен підтвердив підтримку США нової сирійської адміністрації.

У контексті кризи в Газі Блінкен і Леммі наголосили на важливості досягнення угоди про припинення вогню, яка передбачає негайне звільнення всіх заручників.


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