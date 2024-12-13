Політика

Держсекретар США Блінкен прибув до Іраку з неанонсованим візитом для переговорів щодо Сирії
13 Грудня 2024 17:25
читать на русском →
блінкен
Ентоні Блінкен / Фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен, державний секретар США, у п’ятницю, 13 листопада, здійснив неанонсований візит до Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

Блінкен провів зустріч із прем’єр-міністром Іраку Мухаммедом Шиа аль-Судані, під час якої обговорив ситуацію в Сирії на тлі швидкого падіння режиму Башара Асада. Він також відвідав посольство США в Багдаді, де поділився підсумками переговорів.

“Ми обговорили необхідність забезпечення захисту всіх меншин у Сирії та створення інклюзивного, позаконфесійного уряду, що стане важливим кроком на шляху до демократії після падіння диктатури Асада,” — зазначив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що Сирія не повинна стати “платформою для тероризму”, оскільки регіон і досі страждає від активності ІДІЛ.

“Ірак, як ніхто інший, розуміє небезпеку цієї загрози через тривалу присутність ІДІЛ у сусідній Сирії. Ми налаштовані переконатися, що угруповання не зможе відродитися,” — підкреслив він.

Американський посадовець повідомив, що Вашингтон розглядає падіння режиму Асада як можливість зменшити вплив Ірану в регіоні та зміцнити позиції США на Близькому Сході.

Візит Блінкена є частиною його турне країнами Близького Сходу, спрямованого на координацію міжнародних зусиль після зміни влади в Сирії.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Грудня 2024 16:50

Матір екснардепки Ірини Бережної засуджено до 14 років ув’язнення за держзраду
13 Грудня 2024 15:35

Франсуа Байру став новим премʼєром Франції 
13 Грудня 2024 14:59

Шмигаль назвав обсяг фінансової допомоги, яку Україна очікує у 2025 році
13 Грудня 2024 12:44

Пʼять з девʼяти ядерних реакторів України знизили потужність після російської атаки
13 Грудня 2024 12:26

В Україні тимчасово призупинили видачу та оформлення паспортів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки