Блінкен поспілкувався з главою МЗС Туреччини щодо боїв у Сирії

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, у ході якої обговорювали загострення в Сирії через відновлення боїв між повстанцями та силами режиму Башара Асада.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллера.

Під час розмови сторони наголосили на важливості деескалації конфлікту та захисту мирного населення й інфраструктури в регіоні, зокрема в Алеппо.

“Вони також торкнулися гуманітарної ситуації в Газі, обговорили необхідність припинення бойових дій і звільнення всіх заручників”, – зазначено у заяві.