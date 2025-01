Блінкен: Україна встояла, а амбіції Путіна зазнали краху

Держсекретар США Ентоні Блінкен підбив підсумки зовнішньої політики адміністрації Джо Байдена в інтерв’ю подкасту The Interview газети The New York Times. Основну увагу він приділив діям США у відповідь на російську агресію проти України.

За словами Блінкена, одним із ключових досягнень стало те, що за час повномасштабної війни вдалося уникнути прямого конфлікту з Росією. «Ми серйозно побоювалися, що Росія може зробити радикальні кроки, включно із застосуванням ядерної зброї. Це концентрувало нашу увагу на необхідності стримування», – зазначив він.

Блінкен наголосив, що Москва продовжує вести так звані гібридні атаки, включно з кібератаками, диверсіями та навіть убивствами, особливо в Європі. Для протидії цим загрозам США тісно співпрацюють із союзниками та партнерами.

Він також нагадав про початок війни, коли не було ясно, наскільки Україна готова до опору, а союзники – до підтримки. За його словами, надання Україні озброєнь завжди супроводжувалося ретельною оцінкою їхньої ефективності, навчання українських військових і відповідності загальному плану оборони.

«Щоразу ми прагнули переконатися, що Україна отримує те, що їй необхідно для самооборони. Це стосувалося як танків Abrams, так і літаків F-16 або ракет ATACMS», – уточнив Блінкен.

Дипломатія, за словами держсекретаря, зіграла ключову роль. США змогли об’єднати понад 50 країн, не тільки з Європи, а й інших регіонів, для підтримки України та захисту принципів міжнародного права.

Відповідаючи на запитання про можливість дипломатичного вирішення конфлікту, Блінкен заявив, що США готові використовувати будь-який шанс для досягнення миру на справедливих і довгострокових умовах. Однак поки що, за його словами, Росія не демонструє готовності до такої взаємодії.

Особливо держсекретар наголосив на важливості того, що амбіції Путіна стерти Україну з карти світу були зупинені. «Путін зазнав невдачі. Його стратегічна мета повернути Україну провалилася. Україна залишається незалежною і сильною. Питання тепер у тому, як вона зможе повернути втрачені території», – наголосив він.

Блінкен застеріг від необдуманого припинення вогню, яке може дозволити Росії перегрупуватися і знову напасти в майбутньому. Для міцного миру, на його думку, необхідно забезпечити Україні можливість стримувати агресію, чи то через НАТО, чи то через гарантії безпеки від інших країн.

«Важливо, щоб Росія знала: будь-який новий напад призведе до серйозних наслідків. Це створить умови для довгострокового миру і дасть Україні час стати сильною і процвітаючою країною», – резюмував Ентоні Блінкен.