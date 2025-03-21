Boeing виграла тендер на розробку винищувача шостого покоління F-47

Президент США Дональд Трамп заявив про перемогу корпорації Boeing у тендері на розробку винищувача шостого покоління. Винищувач надійде на озброєння під назвою F-47. Очікується, що Пентагон закупить щонайменше 200 таких літаків.

Про це пишуть видання Defence Blog та Reuters.

Новий винищувач F-47 стане першим у світі винищувачем шостого покоління. Контракт на суму понад 20 млрд доларів охоплює етап інженерної та виробничої розробки. Кожен літак за прогнозами коштуватиме близько 300 мільйонів доларів, що означає, що загальна вартість програми може перевищити 80 мільярдів.

Відомо, що F-47 вже проходить випробування і його характеристики заявлені, як такі, що “перевершують усі наявні літаки”.

Військово-повітряні сили США планують отримати новий бойовий літак із підвищеними характеристиками дальності, швидкості та малопомітності, що дозволить йому протистояти сучасним і перспективним системам озброєння потенційних противників, зокрема Росії та Китаю. Очікується, що під час бойових вильотів винищувач супроводжуватимуть автоматизовані безпілотники-компаньйони.

Кожен літак за прогнозами коштуватиме близько 300 мільйонів доларів, що означає, що загальна вартість програми може перевищити 80 мільярдів.

У військах F-47 замінить F-22, розроблений корпорацією Lockheed Martin. Корпорація теж брала участь у тендері на новий винищувач, але програла його.