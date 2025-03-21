Суспільство

Авіаексперт проаналізував втрати РФ внаслідок удару по аеродрому “Енгельс-2”
21 Березня 2025 21:01
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Супутниковий знімок аеродрому "Енгельс-2" / Фото: "Схеми"
Супутниковий знімок аеродрому "Енгельс-2" / Фото: "Схеми"

Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки Сил оборони України на склади аеродрому російської стратегічної авіації. На кадрах, що зафіксувала американська аерокосмічна компанія Maxar 21 березня, видно пошкодження складів боєприпасів аеродрому “Енгельс-2” у Саратовській області Росії.

Знімки прокоментував авіаексперт Анатолій Храпчинський проєкту “Схеми”.

За словами авіаексперта, саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95.

“Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений”, – розповів Храпчинський.

Нагадаємо, Генеральний штаб підтвердив, що у ніч на 20 березня українські військові вдарили по аеродрому “Енгельс-2”, внаслідок чого там спалахнула пожежа та здетонували боєприпаси.

Довідка. В російському Енгельсі розташований військовий аеродром стратегічної авіації, де базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, що регулярно завдають ракетних ударів по території України.


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