На Сході ЗСУ перетворили на феєрверк російський ЗРК “Бук” за 10 млн доларів (відео)

Розвідникам бригади артрозвідки “Чорний ліс” вдалося виявити та знищити під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс “Бук-М1” з боєкомплектом.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця”.

“Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії – це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу”, – зазначили в ОСУВ “Хортиця”.

На кадрах видно детонацію боєкомплекту російської ППО.

Довідково. ЗРК “Бук-М1” – російський самохідний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Орієнтовна вартість такого ЗРК близько 10 млн доларів.