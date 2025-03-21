Суспільство

На Сході ЗСУ перетворили на феєрверк російський ЗРК “Бук” за 10 млн доларів (відео)
21 Березня 2025 20:05
читать на русском →
Наслідки влучання по російському засобу ППО / Скриншот
Наслідки влучання по російському засобу ППО / Скриншот

Розвідникам бригади артрозвідки “Чорний ліс” вдалося виявити та знищити під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс “Бук-М1” з боєкомплектом.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця”.

“Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії – це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу”, – зазначили в ОСУВ “Хортиця”.

На кадрах видно детонацію боєкомплекту російської ППО.

Довідково. ЗРК “Бук-М1” – російський самохідний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Орієнтовна вартість такого ЗРК близько 10 млн доларів.


ТОП-новини

21 Березня 2025 17:25

Зустріч США з делегаціями України та Росії у Саудівській Аравії 24 березня: Зеленський повідомив деталі
21 Березня 2025 20:05

На Сході ЗСУ перетворили на феєрверк російський ЗРК “Бук” за 10 млн доларів (відео)
21 Березня 2025 19:36

Україна та Чехія підписали заяву про стратегічне партнерство
21 Березня 2025 19:12

У Черкасах затримали наркоторговців з партією товару на 32 млн гривень (фото, відео)
21 Березня 2025 18:44

Летальний випадок ботулізму у Дніпрі: чоловік помер після вживання сушеної риби

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки