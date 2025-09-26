Біля Південноукраїнської АЕС вибухнув безпілотник, — МАГАТЕ

Сьогодні вночі, 25 вересня, на відстані 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції вибухнув збитий безпілотник.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Інформацію надала команда агентства, яка перебуває на об’єкті. За її даними, у зоні моніторингу було зафіксовано 22 БпЛА — деякі на відстані близько 500 метрів.

Команда МАГАТЕ чула стрілянину та вибухи близько 1:00 ночі. Вранці експерти оглянули місце падіння одного з дронів та зафіксували вирву розміром 4 кв. м та глибиною близько одного метра. Внаслідок вибуху пошкоджено металеві конструкції та автівки поряд. Також пошкоджена лінія електропередач напругою 150 кВ, яка не була підключена до станції, тому на ядерну безпеку це не вплинуло. Інформація про постраждалих не надходила.

“Безпілотники пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент, що стався минулої ночі, не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об’єктів”, — сказав Гроссі.

Південноукраїнська АЕС — одна з трьох діючих атомних електростанцій України, три енергоблоки об’єкта наразі працюють на повну потужність.