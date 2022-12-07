Біля Донецка 16 людей загинули під час зіткнення вантажівки та мікроавтобуса

У Шахтарському районі Донецької області (тимчасово окупована територія) сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення загинули 16 людей, ще троє постраждали. У вантажівці були військовослужбовці, пишуть російські ЗМІ.

«На автодорозі Шахтарськ—Торез сталося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, із мікроавтобусом. Загинуло 16 людей, трьох постраждалих госпіталізовано»,— повідомили ТАРС в екстрених службах.

У числі загиблих водій вантажівки. Що спричинило аварію, поки що не встановлено.