Кримінал

Біля Донецка 16 людей загинули під час зіткнення вантажівки та мікроавтобуса

7 Грудня 2022 08:53
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дтп

У Шахтарському районі Донецької області (тимчасово окупована територія) сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення загинули 16 людей, ще троє постраждали. У вантажівці були військовослужбовці, пишуть російські ЗМІ.

«На автодорозі Шахтарськ—Торез сталося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, із мікроавтобусом. Загинуло 16 людей, трьох постраждалих госпіталізовано»,— повідомили ТАРС в екстрених службах.

У числі загиблих водій вантажівки. Що спричинило аварію, поки що не встановлено.


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