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Bild: Як Путін хоче заморозити Україну

12 Жовтня 2022 10:01
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путін, тепло

“Операція “Крижана зима”: Як Путін хоче заморозити Україну”. З таким заголовком вийшов матеріал у німецькій Bild.

З понеділка Путін бомбардує електростанції по всій Україні, що призводить до відключення електроенергії під час заморозків у Києві та інших містах уночі до -3 градусів.

“Те, що ми бачимо, – це стратегія досягнення продиктованого Росією миру та запобігання новій зимовій війні”, – сказав Bild дослідник Східної Європи Андреас Умланд.

За його словами, атаки на критичну інфраструктуру здійснюються для тиску на населення України, “щоб змусити власний уряд поступитися”.

“Або ви віддасте анексовані нами території, або ми забомбим вас до смерті від холоду”, – пояснив такий принцип Умланд.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що є небезпека, що Київ та інші міста взимку залишаться без опалення.

“Ризик пов’язаний з ракетними обстрілами. Саме тому ми просимо наших партнерів про спеціальні протиракетні комплекси”, – заявив Кличко.

Але Путін, схоже, вже виношує план Б. Білоруські танки та інше озброєння вже кілька днів йдуть із країни до Росії. Експерти побоюються, що Росія хоче використати їх для озброєння своїх 300 000 мобілізованих резервістів, щоб у разі потреби ще глибше проникнути взимку до України.


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