Бігти або здаватися. Зеленський дав росіянам декілько порад

Президент України Володимир Зеленський у традиційному щовечірньому відеозверненні закликав росіян тікати від мобілізації або здаватися в український полон за першої нагоди.

“Ще раз заявляю: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Бігти. Або здаватися в український полон за першої ж нагоди, – закликав Зеленський. – Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна”.

Відгукнувшись на протести в Дагестані , Зеленський сказав, що це люди борються за своє життя та життя своїх дітей, і закликав усіх росіян робити те саме.

“Бо якщо ви прийдете забирати життя наших дітей, ми вас живими вже не відпустимо”, – додав президент України.

У попередньому відеозверненні, в суботу, Зеленський пообіцяв гуманне звернення всім російським солдатам, які здали в полон.