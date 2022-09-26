Політика

Бігти або здаватися. Зеленський дав росіянам декілько порад

26 Вересня 2022 07:22
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Президент України Володимир Зеленський у традиційному щовечірньому відеозверненні закликав росіян тікати від мобілізації або здаватися в український полон за першої нагоди.

“Ще раз заявляю: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Бігти. Або здаватися в український полон за першої ж нагоди, – закликав Зеленський. – Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна”.

Відгукнувшись на протести в Дагестані , Зеленський сказав, що це люди борються за своє життя та життя своїх дітей, і закликав усіх росіян робити те саме.

“Бо якщо ви прийдете забирати життя наших дітей, ми вас живими вже не відпустимо”, – додав президент України.

У попередньому відеозверненні, в суботу, Зеленський пообіцяв гуманне звернення всім російським солдатам, які здали в полон.


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