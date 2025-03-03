Економіка

Безпілотники вразили один з найбільших у Росії НПЗ (відео)
3 Березня 2025 07:07
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У ніч на 3 березня в Уфі пролунали вибухи, які, за словами місцевих жителів, сталися після атаки безпілотників на місцевий нафтопереробний завод. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначає, що Уфимський НПЗ є одним із найбільших в Росії. Потужність цього нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, загалом становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік.

“За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни. НПЗ має стратегічне значення для армії РФ, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили”, – написав Коваленко.


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Безпілотники вразили один з найбільших у Росії НПЗ (відео)
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