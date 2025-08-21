Безпілотники вчергове уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області

У ніч на 21 серпня безпілотники завдали удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу в Ростовській області РФ. На підприємстві спалахнула пожежа, повідомляє Astra.

Місцеві жителі розповіли, що чули щонайменше п’ять вибухів поблизу заводу.

Реклама

Реклама

Новошахтинський НПЗ спеціалізується на виробництві дизельного пального, мазуту та бензину. Його проєктна потужність становить 7,5 млн тонн нафти на рік, що робить завод найбільшим постачальником пального на півдні Росії.

Через близькість до українського кордону він є важливим джерелом забезпечення російських військ паливом. Це не перший раз, коли підприємство зазнає атаки українських дронів.

Крім того, влада Воронезької області повідомила про влучання в об’єкт енергетики. За даними місцевих ЗМІ, це могло вплинути на роботу залізниці, адже з’явилися повідомлення про затримки поїздів.

Також вибухи вночі чули в окупованому Донецьку, проте інформація про цілі удару наразі відсутня.