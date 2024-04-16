Політика

Без допомоги союзників шансів перемогти у нас не буде – Зеленський

16 Квітня 2024 12:19
зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Для успішного протистояння ворогу Україна не має необхідної кількості озброєння, тому ЗСУ кожного дня посуватимуться назад.

Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю PBS.

“Я кажу вам відверто − без цієї допомоги (від союзників, зокрема, від США − ред.) шансів перемогти у нас не буде. І треба бути набагато сильнішим за свого ворога − ось про що я говорю. Сьогодні артилерійський снаряд (на фронті у української сторони − ред.) – 1 до 10 (які є у Росії − ред.). Чи можемо ми так стояти? Ні. Літаків – 1 до 30. Як можна воювати? Ми ж не просимо якусь особливу зброю. І ніхто не просить дати 500 чи 300 літаків − Росія, до речі, 300 літаків використовує тільки на території України! У будь-якому випадку при цій статистиці вони (РФ − ред.) нас будуть щоденно штовхати назад”.

За його словами, для того, щоб боронити ті території, які зараз під контролем України, треба зрівнятися з Росією у кількості снарядів і на 10 російських мати 10 з боку України.

“Як можна знищити (ворога − ред.), план − дуже простий. Він зрозумілий. Він є. Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб іти вперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо. І є конкретна зброя, щоб розблокувати небо, щоб люди (військові − ред.) йшли вперед. План є. І більше того − всі партнери це мають на руках. Всі. Цей план того, що нам технічно дуже потрібно”, − наголосив Зеленський.

На запитання, чи очікує він, що Україні буле легше наступного року, президент сказав, що “легше не буде” і що українці не думають про наступний рік, а думають про завтрашній день.

“Ми думаємо про завтра. Наші цілі набагато більш життєві і простіші. Нам треба жити завтра. Що буде в наступному році − ніхто не знає. Ми не розуміємо, яку підтримку матиме Україна, які ще війни можуть бути у світі, що буде з конгресом США (з рішенням щодо України − ред.)”.


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