Політика

Бельгія готова відправити Україні перші відремонтовані бронемашини М113

15 Вересня 2023 19:27
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зброя, бельгія

Бельгійська компанія вже готова поставити в Україну десять модернізованих бронемашин М113.

Про це повідомляє Force Operations Blog.

“Перша партія з 10 бронемашин M113, модернізованих компанією John Cockerill Defense (JCD), зможе вирушити в Україну в результаті ініціативи, що фінансується Бельгією, Нідерландами та Великим Герцогством Люксембург”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що бельгійська компанія вивчає інші можливості для продовження підтримки української армії.

До кінця листопада 40 військово-транспортних машин M113 будуть відремонтовані відповідно до контракту, отриманого від Міністерства оборони Бельгії. Машини, які братимуть участь у боях проти російських окупантів, мають бути оснащені системою озброєння з дистанційним управлінням та елементами для встановлення кулеметів калібру 7,62-мм або 12,7-мм.

“Перші були передані бельгійській армії наприкінці серпня, яка відповідає за їх переправлення в Україну”, – пише видання.


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Бельгія готова відправити Україні перші відремонтовані бронемашини М113
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