Кількість порушень прав людини з боку ТЦК зростає, – Лубінець

Цього року збільшилася кількість звернень щодо порушень прав людини під час мобілізаційних заходів з боку військовослужбовців ТЦК і ця тенденція зберігається.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, за перші 2,5 місяці року до омбудсмена надійшло понад 40 індивідуальних звернень із Харківської області. Скарги стосуються недопуску адвокатів, застосування сили, зброї та спецзасобів, а також відмови приймати документи та інших порушень.

Крім того, Лубінець наголосив, що в медіа нещодавно з’явилися принаймні три відео, на яких зафіксовані випадки, коли велосипедистів збивають автомобілем, після чого люди у формі застосовують силу і поміщають велосипедистів до машин.

“Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування”, — зазначив уповноважений.