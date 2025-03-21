Кримінал

Кількість порушень прав людини з боку ТЦК зростає, – Лубінець
21 Березня 2025 11:37
читать на русском →
У Харкові чоловіки у військовій формі напали на велосипедиста / Кадр з відео
У Харкові чоловіки у військовій формі напали на велосипедиста / Кадр з відео

Цього року збільшилася кількість звернень щодо порушень прав людини під час мобілізаційних заходів з боку військовослужбовців ТЦК і ця тенденція зберігається.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, за перші 2,5 місяці року до омбудсмена надійшло понад 40 індивідуальних звернень із Харківської області. Скарги стосуються недопуску адвокатів, застосування сили, зброї та спецзасобів, а також відмови приймати документи та інших порушень.

Крім того, Лубінець наголосив, що в медіа нещодавно з’явилися принаймні три відео, на яких зафіксовані випадки, коли велосипедистів збивають автомобілем, після чого люди у формі застосовують силу і поміщають велосипедистів до машин.

“Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування”, — зазначив уповноважений.


ТОП-новини

21 Березня 2025 12:00

На Київщині понад 30 осіб тримали в рабстві під виглядом реабілітаційного центру
21 Березня 2025 15:43

Автівка з двома офіцерами ЗС РФ вибухнула в Скадовську, – ГУР
21 Березня 2025 15:22

На Буковині правоохоронець допомагав вивозити ухилянтів до Молдови: як діяла схема
21 Березня 2025 11:37

Кількість порушень прав людини з боку ТЦК зростає, – Лубінець
21 Березня 2025 10:20

Російські спецслужби намагалися зробити смертницею 14-річну школярку з Тернополя

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки