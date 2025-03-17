У Харкові чоловіки у військовій формі збили велосипедиста

В Індустріальному районі Харкова напередодні, 16 березня, сталася ДТП за участі автомобіля Renault Express та велосипедиста. Автівка переїхала двоколісний транспорт, а за власником, який втік з місця аварії, погналися схожі на військових чоловіки з авто.

Відео ДТП публікують місцеві Telegram-канали.

Після ДТП з автомобіля вийшли чоловік у військовій формі, витягли понівечений велосипед з-під коліс машини та кинули на дорозі. Двоє схожих на військових чоловіків побігли слідом за велосипедистом, водій у форменому одязі сів за кермо та рушив у тому ж напрямку.

Офіційних коментарів від поліції та Харківського ТЦК та СП поки не надходило.